La Liga'da Barcelona Valencia ile karşılaştı

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 25. haftasında Barcelona, Valencia'yı farklı mağlup etti.

AA
20 Şubat 2022 Pazar, 21:18
La Liga'da Barcelona Valencia ile karşılaştı
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Haftaya 4. sırada başlayan Barcelona, 12. sıradaki Valencia'ya konuk olduğu karşılaşmadan 4-1'lik galibiyet ile ayrıldı.

Katalan ekibi, Aubameyang'ın 23 ve 38, De Jong'un 32, Pedri'nin 63. dakikada attığı gollerle karşılaşmayı kazandı. Valencia'nın golü 52. dakikada Soler'den geldi.

Barcelona'nın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Gabonlu forvet oyuncusu Pierre-Emerick Aubameyang, 4. maçında fileleri havalandırmayı başardı.

Bir maç eksiği bulunan Barcelona puanını 42'ye çıkarırken, Valencia 30 puanda kaldı.



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