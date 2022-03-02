Enes Ünal, La Liga'da ayın futbolcusu olarak aday gösterilmedi

Getafe forması giyen ve Şubat ayında 4 maçta 6 gol kaydeden milli futbolcu Enes Ünal, İspanya'da ayın futbolcusu oylamasında aday gösterilmedi.

02 Mart 2022 Çarşamba, 17:29
Enes Ünal, La Liga'da ayın futbolcusu olarak aday gösterilmedi
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İspanya La Liga ekibi Getafe forması giyen ve Şubat ayında çıktığı 4 maçta 6 gol atan milli futbolcu Enes Ünal, İspanya'da ayın futbolcusu oylamasında aday gösterilmedi.

Bu sezon 25 maçta 13 gol kaydeden bu gollerin 6'sını Şubat ayında rakip filelere bırakan 24 yaşındaki futbolcu ayın futbolcuları oylamasında kendisine yer bulamadı.

Oylamada yer alan hücum oyunlarından Mallorca forması giyen Vedat Muriç, 4 maçta 2 gol 1 asist, Barselona forması giyen Pierre-Emerick Aubameyang 4 maç 4 gol, Real Betis forması giyen Nabil Fekir 4 maçta 1 gol ve Elche forması giyen Pere Milla ise 4 maçta 2 gol 1 asistlik performans gösterdi.


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