Meksika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Eylül ayında başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Futbol Takımı, ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında Meksika ile karşılaşacak.

Karşılaşmada St. Vincent ve Grenadinler Futbol Federasyonundan hakem Moeth Gaymes düdük çalacak. Gaymes'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Denroy Barker ile ABD Futbol Federasyonundan Ryan Graves yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Kosta Rikalı Brayan Cruz olacak.

MEKSİKA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Kuzey Carolina eyaletindeki Chapel Hill kasabasında yer alan Kenan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 11 Haziran Çarşamba günü TSİ 04:00'te başlayacak.

MEKSİKA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Müsabaka, TV8'den naklen yayınlanacak.

Bu maç, iki takım arasındaki ilk karşılaşma olarak kayıtlara geçecek.

Türkiye, ABD kampındaki ilk hazırlık maçında ABD'yi 2-1 yendi. Meksika maçı ile ABD kampını tamamlayacak ay-yıldızlı ekip, karşılaşmanın ardından Türkiye'ye dönecek.



