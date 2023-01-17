Melih Kabasakal, Eyüpspor'da

Eyüpspor, İstanbulspor'dan Melih Kabasakal'ı kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 09:12
Melih Kabasakal, Eyüpspor'da
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Eyüpspor, İstanbulspor'dan Melih Kabasakal ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

İstanbul ekibinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz, İstanbulspor'dan Melih Kabasakal'ı 3.5 yıllığına renklerine bağladı. Melih Kabasakal'a 'hoş geldin' diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Transferinin ardından açıklamalarda bulunan Melih Kabasakal, Eyüpspor'un Süper Lig'e yükselmesi için elinden geleni yapacağını vurguladı. Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız ise Melih'in çok istikrarlı bir oyuncu olduğunu söyleyerek takıma çok faydalı olacağına inandığını belirtti.


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