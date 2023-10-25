Melih Mahmutoğlu, Fenerbahçe Beko'da tarihe geçti!
Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu, 3000 sayı barajını geçerek başarılarına bir yenisini daha ekledi.
Önceki haftasonu Galatasaray Ekmas'a karşı oynanan karşılaşmada Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 500. resmi karşılaşmasına çıkarak bu kategoride Türk basketbolunun unutulmazları arasına giren Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu, aynı zamanda sarı-lacivertli kulübün tarihi için de önemli bir rekoru elinde tutuyor.
3000 SAYI BARAJINI GEÇTİ
21. yüzyıldaki istatistikler dikkate alındığında 2000'li yıllarda Fenerbahçe formasıyla Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde en çok sayı atan oyuncu olan Melih Mahmutoğlu, 3000 sayı barajını geçerek 3074 sayıya ulaşmış durumda.
Profesyonel kariyerindeki ilk karşılaşmasına 2008-09 sezonunda çıkan, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 16., Fenerbahçe Beko'daki ise 11. sezonunu geçiren ve aynı zamanda bu sezon öncesinde kadar %40 isabetli 3'lük yüzdesiyle önemli bir istikrar yakalayan Melih Mahmutoğlu, 2 ve 3 sayılık isabetli atışların toplamında da 1500 isabetli atış barajını geçmiş bulunuyor.
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