Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun ehliyetine, Beşiktaş'ta alkollü araç kullandığı gerekçesiyle el konuldu. Peki, Melih Mahmutoğlu kimdir? Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu kaç yaşında, nereli?

MELİH MAHMUTOĞLU KİMDİR?

12 Mayıs 1990 yılında İstanbul'da doğan basketbolcu, şutör gard pozisyonuna oynamaktadır. Fenerbahçe Beko takımında kaptan olarak yer alıyor. 1 kez Türkiye Ligi, 1 kez Türkiye Kupası kazanmış ve 2 kez Euroleague'de Final Four oynamıştır. 1.91 boya sahip olan oyuncu Boğaziçi'nin alt yapısında basketbol kariyerine başladı ve 1999 yılında Efes Pilsen'in paf takımına transfer oldu. Profesyonel kariyerine 2006 yılından itibaren Efes'in Türkiye İkinci Lig'inde mücadele eden pilot takımı Pertevniyal'de başladı. 2008-09 sezonunda birinci lig'de mücadele eden Darüşşafaka takımına Efes tarafından kiralanan Melih, yılı maç başına 7.3 sayı ve 1.4 ribaund ortalamalarıyla oynayarak kapattı. Efes'e geri döndükten sonra 10 Haziran, 2010 tarihinde serbest bırakıldığı açıklandı. Melih Haziran 2010'da ise Galatasaray takımı ile anlaşmaya vardı ve iki yıllık resmî sözleşme imzaladı. 2010-11 sezonunu maç başına 3,2 sayı 0,6 ribaund 0,5 asist ortalamaları ile tamamladı. Temmuz 2011 tarihinde 2011-12 sezonu boyunca kendini geliştirmesi için Galatasaray tarafından Antalya BŞB takımına bir sezonluğuna kiralandığı duyuruldu. 2011-12 sezonunda Antalya formasıyla maç başına 26.4 dakika sürede 11.8 sayı 1.9 ribaund 1.0 asist ortalamaları tutturan Melih, kendi adına iyi bir sezon geçirdi. Ayrıca 21 Nisan günü oynanan ve 94-76 kazandıkları Bandırma Kırmızı maçında attığı 30 sayıyla kariyer rekorunu kırdı. 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe Ülker'in başına gelen Zeljko Obradovic tarafından Türkiye'den anlaşılan ilk yerli oyuncu oldu.İlk Euroleague sezonunda 5.5 sayı, 1.2 ribaund, 0.6 asist ortalamaları tutturan Melih, özellikle Unicaja Málaga deplasmanında 5/5 üçlükle kaydettiği 19 sayıyla hafızalara kazındı. Ayrıca ilk sezonunda takımıyla TBL ve Cumhurbaşkanlığı Kupa'ları kazandı. 2014-15 sezonunda Melih, Fenerbahçe ile takım tarihinde ilk kez Euroleague Final Four'una yükseldi. Euroleague kariyerinde de üst üste 2.kez Final Four başarısı gösteren Melih, şampiyonluğu kıl payı kaçıran takımıyla birlikte Avrupa 2.si olmuştur ve bu sonuç Fenerbahçe'nin bütün zamanlardaki en iyi sonucudur. 2016 STBL play-off maçlarında da gayet iyi performanslar gösteren Melih, takımının Spor Toto Basketbol Ligi şampiyonluğunda önemli bir rol oynadı.

MELİH MAHMUTOĞLU MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Türkiye Millî Basketbol Takımı 'nın A takımında oynamasının yanında geçmişte genç millî takımlarında da düzenli olarak oynayan Melih, 2006 U-16 Avrupa Şampiyonası, 2007 2008 U-18 Avrupa Şampiyonası ve 2009 2010 U-20 Avrupa Şampiyonası turnuvalarında genç millî takım formaları giydi. Ayrıca 2013 Akdeniz Oyunları turnuvasında on iki kişilik kadroda yer alarak ilk kez resmi bir turnuvada A Millî Takım forması giydi.

MELİH MAHMUTOĞLU HANGİ TAKIMDA, HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

A Milli Erkek Basketbol takımında oynayan basketbolcu Fenerbahçe Beko basketbol takımında şutör gard mevkiinde oynuyor.