Melih Saatçı: Son yıllarda izlediğimiz en sert mücadelelerden oldu

08 Mayıs 2022 Pazar, 21:32

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Spor yazarı Melih Saatçı karşılaşmayı şu şekilde değerlendirdi:

"Beşiktaş ile Fenerbahçe sezonun son derbisinde karşı karşıya geldi. Beşiktaş’ın Avrupa kupalarına gitme iddiasını sürdürmesi, Fenerbahçe’nin ise Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarına katılması için önemli bir mücadele idi.

İki takımın da karşılaşma öncesi defans hattında büyük eksiklikler vardı. Beşiktaş takımında cezalı Rosier ve Vida’nın eksikliği, Fenerbahçe de ise Szalai, Kim ve genç oyuncu Arda Güler’in eksiklikleri Fenerbahçe adına önemli eksikliklerdi. Beşiktaş müthiş bir taraftar desteği ile sahaya çıktı. Beşiktaş takımı sanki şampiyonluk maçına çıkmış bir hava idi.

Taraftarının da desteği ile Beşiktaşlı oyuncular her topa basarak, oyunda hırslı ve çok istekli idi. Fenerbahçe topu her aldığında Beşiktaşlı oyuncular ya oyunu faulle durdurmak istediler ya da topu kazanmak için pres yaptılar.

İlk yarı kazanılan iki penaltı pozisyonu da net penaltı idi. Novak golü atsa da 2 penaltı yaptırarak takının dengesini de bozmuş oldu. Futbol kalitesi düşük, mücadele gücü ise üst seviyede idi. Akan oyunda Beşiktaş’ın ilk yarı pozisyonu olmadığı gibi Fenerbahçe’nin ilk yarı sadece bir pozisyonun olması seyirciler ve futbolumuz adına hoş bir görüntü değildi. ikinci yarının ilk 15 dakikası oyunun kontrolü daha çok Beşiktaş takımında olsa da Fenerbahçe maçın sonlarına doğru dengeyi kurdu. Samuel ve Valencia hamlesi ile kontra ataklarla golü bulmak istese de Fenerbahçe de Beşiktaş gibi pozisyona girmekte oldukça zorlandı.

Beşiktaş ise N’koudou ve Can hamlesi ile oyunu hızlandırmak istese de oyuna derinlik kazandıramadı. Mücadele son yıllarda izlediğimiz en sert mücadelelerden biri oldu ancak pozisyon anlamında ve pas sayısının çok az oluşu düşünüldüğünde oyun anlamında çok iyi bir karşılaşma izleyemedik."