Melih Saatçı yazdı: 'Agbadou galibiyeti getirdi'

Beşiktaş, zorlu bir deplasmandan 3 puan alarak son haftalarda ki istikrarlı görüntüsünü devam ettird.

İlk yarı iki takımında etkisiz olduğu, pozisyon bakımından kısır geçen bir yarı oldu. Beşiktaş orta sahada Orkun’un yokluğunu fazlası ile hissetti.

Kocaelispor oyunu yavaşlatarak Beşiktaş’ı durdurmaya çalıştı fakat ikinci yarı bu planı tutmadı. Beşiktaş ikinci yarı istediği pozisyonları buldu ve yeni transferlerinden Agbadou ile karşılaşmada üstünlüğü sağladı.

Agbadou defansta ki başarılı oyununu attığı gol ile adeta pekiştirmiş oldu.

Büyük takımlarda istikrar yakalamak çok önemli ve yeni transferler ile kadro istikrarı da sağlandığı takdirde başarı kaçınılmaz olur.