Melih Saatçı yazdı: 'Beşiktaş iki puan kaybetti'

Yayınlanma: 15.09.2024 - 23:56

Güncelleme: 15.09.2024 - 23:56

Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrıldı. Melih Saatçı karşılaşmayı kaleme aldı.

Melih Saatçı'nın değerlendirmesi şu şekilde:

"Beşiktaş, Trabzon deplasmanın da galibiyeti hak eden bir futbol ortaya koysa da galibiyete ulaşamadı.

Karşılaşmanın ilk 20 dakikasında Trabzon kalesine gidemeyen Beşiktaş ,rakibinin eksik kalması ile beraber oyun üstünlüğünü de ele geçirdi.

Özellikle ikinci yarı tamamen Beşiktaş üstünlüğü ile geçen karşılaşmada Beşiktaş ikinci golü bulamadı. Kaleci Uğurcan’ın kurtarışları, Trabzonspor’a bir puanı getirdi .Trabzonspor her ne kadar karşılaşmada 10 kişi oynasa da yine de Beşiktaş’a orta sahayı bu kadar teslim etmemeliydi.Trabzonspor ‘un yeni transferlerinden Okay ve Banza dışında kalan diğer transferlerinin vasat bir oyun sergilemesi Trabzonspor adına düşündürücü.

Trabzon deplasmanında Beşiktaş iki puan kaybetse de takım iyi yolda, yeni transfer Joao Mario ,ilk maçı olmasına rağmen kalitesini gösterdi. İlerleyen haftalarda Beşiktaş’a çok katkı sağlar.

Trabzon deplasmanından yenilmeden dönmek her zaman önemlidir."