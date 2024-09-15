Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır paylaşımı: 'Türkiye'nin tartışmasız 1 numarası!'

Yayınlanma: 15.09.2024 - 22:42

Güncelleme: 15.09.2024 - 22:42

Trabzonspor, Beşiktaş maçının ardından takım kaptanı Uğurcan Çakır için paylaşımda bulundu.

Bordo-mavililer, Uğurcan Çakır için, "Türkiye'nin tartışmasız 1 numarası!" ifadelerini kullandı.

KALESİNDE DEVLEŞTİ

Trabzonspor'un bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Milli futbolcu, Beşiktaş karşısında 6 kritik kurtarışa imza attı ve takımının puan almasında önemli rol oynadı.