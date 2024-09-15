Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır paylaşımı: 'Türkiye'nin tartışmasız 1 numarası!'
Süper Lig'in 5. haftasında kendi sahasında ağırladığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, milli kaleci Uğurcan Çakır için paylaşım yaptı.
Trabzonspor, Beşiktaş maçının ardından takım kaptanı Uğurcan Çakır için paylaşımda bulundu.
Bordo-mavililer, Uğurcan Çakır için, "Türkiye'nin tartışmasız 1 numarası!" ifadelerini kullandı.
KALESİNDE DEVLEŞTİ
Trabzonspor'un bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Milli futbolcu, Beşiktaş karşısında 6 kritik kurtarışa imza attı ve takımının puan almasında önemli rol oynadı.
Türkiye'nin tartışmasız 1 numarası! pic.twitter.com/h7CrnVyKv9— Trabzonspor (@Trabzonspor) September 15, 2024
Etiketler: #uğurcan çakır #trabzonspor #beşiktaş #süper lig
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