Melih Saatçı yazdı: 'Beşiktaş taş gibi takım olma yolunda tam gaz ilerliyor'

Beşiktaş Süper Kupa finalinde karşılaştığı Galatasaray'ı 5-0 mağlup etti. Melih Saatçı karşılaşmayı Cumhuriyet.com.tr için kaleme aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.08.2024 - 22:53
Melih Saatçı yazdı: 'Beşiktaş taş gibi takım olma yolunda tam gaz ilerliyor'
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Beşiktaş, Süper Kupa Finali’nde Galatasaray’ı 5-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Melih Saatçı, karşılaşmayı Cumhuriyet.com.tr için değerlendirdi.

Melih Saatçı'nın değerlendirmesi şu şekilde:

"Beşiktaş’ın olumsuzluklarla geçen kötü bir sezonda Türkiye Kupası’nı alması ve de üstüne son şampiyon Galatasaray’ı yenerek Süper Kupayı da alarak yeni sezona başlangıç yapması Beşiktaş adına büyük bir moral oldu.

Beşiktaş sezona tam hazır olmasa da sezon başında ezeli rakibini ezici bir skorla yenerek kupayı alması Beşiktaş’a takım olma  yolunda büyük ivme katacaktır.

Van Bronckhorst saha kenarında takımı iyi yönetti. Takıma müdahaleleri yerinde idi. İtalyan golcü Cıro Immobile saha içinde yerli yerinde yaptığı koşularla ve attığı iki klas gol ile ne kadar önemli bir golcü olduğunu gösterdi. Rafa Silva ‘nın asisti ve gencecik Mustafa ‘nın golü Beşiktaş adına çok olumlu sinyaller verdi.

Beşiktaş’ın en büyük artısı sadece yeni transferlerin takıma çabuk uyum sağlaması olmamış aynı zamanda takımda ki diğer oyuncularında kendilerini toparlaması da büyük güç olmuş."


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