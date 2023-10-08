Melih Saatçı yazdı: 'Beşiktaş’ın başına Rıza Çalımbay gelmelidir'

Yayınlanma: 08.10.2023 - 21:06

Güncelleme: 08.10.2023 - 21:06

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, evinde İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, karşılaşmayı 2-0 kazandı. Melih Saatçı, karşılaşmayı Cumhuriyet.com.tr için değerlendirdi.

Melih Saatçı'nın değerlendirmesi şu şekilde:

"Beşiktaş, hafta içi yaşadığı Lugano depreminden sonra artçı sarsıntılarla sarsıldı. Karşılaşma sonrası, Güneş’in istifa etmesi ve de yönetimin olağanüstü kongre kararı alması kaçınılmazdı.

Güneş’in enerjisi hem saha, içi hem de saha dışı etkenlere karşı yetmedi ve bitti.

İstanbulspor karşısına kaos ortamında çıkan Beşiktaş , karşılaşmadan 2-0 galip gelmesine rağmen sahada hiçbir şey ortaya koyamadı. Süper Lig’in en zayıf takımlarından olan İstanbulspor karşısında teknik sorumlu Burak Yılmaz , defansta Coley yerine Amartey ,sol kanatta da Bahtiyar ile başlamayı tercih etti.

Beşiktaş takım bütünlüğünü kaybetmiş, oyuncuların saha için de ne yaptığı belli değil, Abubakar ve Ghazell olmasa bu takım İstanbulspor karşısında da galip gelemezdi.

Beşiktaş taraftarına gelince, teknik direktör istifa etmiş, yönetim kongre kararı almış olmasına rağmen halen yönetim istifa demesi takıma zarar verir. Beşiktaş taraftarı artık tüm konsantrasyonu ile takımına hep destek , tam destek vermeli…

Son olarak takımın başına bir an önce, maceraya girmeden camiayı bilen ve Beşiktaş teknik direktörlüğünü sonuna kadar hak eden Rıza Çalımbay’ın gelmesi şart, galibiyet yanıltmasın..."