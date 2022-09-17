Melih Saatçı yazdı: 'Beşiktaş’ın bu oyun anlayışı ile şampiyonluğa ulaşması çok zor'

17 Eylül 2022 Cumartesi, 22:14

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, İstanbulspor deplasmanında 2-2 berabere kaldı.

Spor yazarımız Melih Saatçı, zolu mücadeleyi değerlendirdi.

Melih Saatçı'nın yazısı şu şekilde:

"Beşiktaş istediği 3 puanı aldı. İki takımın kadro kalitesine baktığımızda ağır basan her ne kadar Beşiktaş olsa da bu kadro kalitesi sahada ki oyuna yansıdı mı tartışılır.

Beşiktaş maç boyunca özellikle sol kanadını iyi kullanmaya çalışsa da bu iyi kullanma hücumda takımı uçurdu mu uçurmadı. Weghorst takım arkadaşlarına pozisyon hazırlamada alanlar açmaya çalıştı. Yeni transfer Tayyip stoperde İstanbulspor maçı üzerinden güven verse de henüz değerlendirmek için erken.

İlk golde N’kodue’nun golünden önce ki net ofsayt pozisyonu ne hakem tarafından süzüldü ne de pozisyona var ‘a gitti. İstanbulspor adına net hata yapıldığını da ortaya koymak gerek.

Beşiktaş ilk yarı zaman zaman pozisyonlar yakalasa da geçtiğimiz haftalarda gösterdiği hücum etkinliğini gösteremedi. Özellikle koskoca ikinci yarı da Beşiktaş’ın pozisyonu yoktu diyebilirim. İkinci yarının tamamına yakın bir sürede ise topu İstanbulspor’ bırakan Beşiktaş’ın bu oyun anlayışı ile şampiyonluğa ulaşması çok zor olur. Beşiktaş ileride ne topu tutabildi ne de mücadele etti.

İstanbulspor frikik golü ile 2-2 ‘yi yakalayınca Beşiktaş biraz daha tempo yapmaya başlasa da hücum anlamında Beşiktaşlı oyuncular bir türlü istenen seviyede rakibi zorlayamadı.

İstanbulspor takımı gücü nispetinde güçlü rakibi karşısında iyi mücadele etti.

Geçen yazımda da belirttiğim üzere Beşiktaş’in iyi bir kadrosu var ama ne yazık ki iyi bir teknik direktörü yok."