Melih Saatçı yazdı: 'Beşiktaş’ın Pendikspor beraberliği ağır bir mağlubiyettir'

Yayınlanma: 21.08.2023 - 00:05

Güncelleme: 21.08.2023 - 00:05

Beşiktaş, Süper Lig'de kendi sahasında oynadığı ilk maçta Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Melih Saatçı karşılaşmayı yorumladı.

Melih Saatçı'nın değerlendirmesi şu şekilde:

"Beşiktaş kendi sahasında dolu tribünleri önün de oynadığı Pendikspor karşısında kolayca alabileceği 3 puanı, Şenol Güneş’in taktiksel hataları ile kaybetti. Geçen haftanın ağır yaralı takımı Pendikspor takımı Beşiktaş karşısında da varlık gösteremedi. Beşiktaş her iki yarıda da kendini sıkmadan zorlanmadan galip geleceği yerde karşılaşmayı berabere bitirdi. Ligimizin kalitesi açısından özellikle 6-7 takımın kalite eksikliği çok düşündürücü.

Beşiktaş taraftarı muhteşemdi. Beşiktaşlı oyuncular heyecanlı ve istekli olmalarına rağmen üretkenlik anlamında üst seviyede olamadılar.

Özelikle ilk yarı da Pendikspor’u önde basarak kendi yarı sahalarından çıkarmadılar.

Beşiktaş’ın oyun için de ki temposu zaman zaman düşse de ve de istenilen seviyede olmasa da oyuncuların birbirini tanıması ve alınacak iyi sonuçlar ile oyun şablonu oturacaktır. Abubakar etkili olamadı.Fernandes etkili olmasına rağmen takımını galibiyete taşıyamadı. Rashica iyi bir oyuncu takıma uyum sağlarsa Beşiktaş ‘a katkı verir.Chemberlain sezonu sakatsız geçirebilirse Beşiktaş’a faydalı olacaktır.

Beşiktaş’ın Pendikspor beraberliği ağır bir mağlubiyettir."