Melih Saatçı yazdı: 'Beşiktaş'ta yönetim ve teknik heyet değişmedikçe bu takım ileriye gitmez'

Yayınlanma: 05.11.2023 - 21:16

Güncelleme: 05.11.2023 - 21:16

Trendyol Süper Lig’in 11.haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'a 3-2 yenildi. Melih Saatçı, karşılaşmayı değerlendirdi.



Melih Saatçı'nın değerlendirmesi şu şekilde:

"Beşiktaş, ilk yarı da son derece etkisiz ve kötü futbolundan sonra devre arasına 1-0 galip girse de ikinci yarının başında bir anda 3-1 mağlup duruma düştü. Beşiktaş gibi takım bu kadar kırılgan olmamalı.

Antalyaspor maçında net görüldü ki bu yönetim ve Beşiktaş teknik heyeti değişmedikçe bu takımın yeni bir heyecanla ivme yakalaması çok zor. Rakiplerinden Fenerbahçe’nin puan kaybettiği hafta alınacak üç puan Beşiktaş’a moral olabilecek iken, Beşiktaş takımı kalesinde 3 gol görerek mağlup oldu. Geçen hafta Gaziantep karşısında alınan galibiyet iyi fakat oynanan oyun çok kötü idi ve Antalyaspor karşısında bu oyun aynen devam etti.

Beşiktaş bu motivasyonsuzlukla sahaya ne kadar iyi kadro ile çıkarsa çıksın galip gelmesi çok zor. Beşiktaş yönetimi yapmış olduğu yanlışlara kongre tarihini öteleyerek bir yenisini daha ekledi ,her ne kadar tarih biraz daha geri alınmış olsa da bu belirsizlik Beşiktaş’ı hedeflerden daha da uzaklaştırdı."



