Melih Saatçı yazdı: 'Fode Koita ve Kouassi tam bir hayal kırıklığı'

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 19:00

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, yeni sezon öncesi Avusturya'da hazırlık kampı gerçekleştiriyor.

Melih Saatçı, Trabzonspor'un hazırlık kampını Cumhuriyet.com.tr için yorumladı.

Melih Saatçı'nın yazısı şu şekilde:

"Trabzonspor’un Avusturya kampı başladı başlamasına da stoper arayışları halen devam ediyor.

Haftalardır yazdığımız üzere defans hataları büyük sorun. Sezonun başlamasına az bir zaman kalmış olmasına rağmen gereken önlemlerin alınamamış olması büyük handikap.

Slovenya da ki hazırlık maçlarında ki çok kötü futbol iyi analiz edilmeli yoksa bu sezon zor geçer.

Trabzonspor da iki oyuncu var ki tam bir hayal kırıklığı Fode Koita ve Kouassi. Özellikle de geçtiğimiz sezon başında takıma katılan Koita’nın takımda ki misyonunu, ne oynadığını, daha doğrusu oynamadığını, ne zaman sakatlandığını ve de bitmek,düzelmek bilmeyen sakatlıklarını anlamak mümkün değil tam bir fiyasko. Transfer ücreti ile birlikte değerlendirildiğinde ise ortaya konulmayan katkı tam bir hayal kırıklığı.

Kouassi ve Koita bu takımda forma giyemeyeceğini net bir şekilde ortaya koydu. Trabzonspor, Avusturya kampında iki sert İtalyan takımı ile karşılaşacak. Bu karşılamalar da ortaya koyacağı mücadele 30 Temmuzda oynanacak Süper Kupa mücadelesinde takımın şeklini şemalini ortaya koyacak. İki İtalyan takımı ile oynanacak Torino ve Empoli mücadeleleri Sivas maçı öncesi takımın ivme yakalayıp yakalayamadığını ortaya koyacak.

Geçen hafta ki yazımda da belirttiğim üzere Trabzonspor şampiyon olurken Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe takımlarının lige çok erken havlu atmalarının Trabzonspor’a vermiş olduğu rahatlığı da yadsımamak gerekir. Her üç takımda yapmış olduğu transferlerle bu sezon ligin ne kadar çetin geçeceğinin sinyallerini verdi."