Melih Saatçı yazdı: 'Fode Koita ve Kouassi tam bir hayal kırıklığı'
Süper Lig ekibi Trabzonspor’un Avusturya kampı başladı. Melih Saatçı, kampı Cumhuriyet.com.tr için değerlendirdi.
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, yeni sezon öncesi Avusturya'da hazırlık kampı gerçekleştiriyor.
Melih Saatçı, Trabzonspor'un hazırlık kampını Cumhuriyet.com.tr için yorumladı.
Melih Saatçı'nın yazısı şu şekilde:
"Trabzonspor’un Avusturya kampı başladı başlamasına da stoper arayışları halen devam ediyor.
Haftalardır yazdığımız üzere defans hataları büyük sorun. Sezonun başlamasına az bir zaman kalmış olmasına rağmen gereken önlemlerin alınamamış olması büyük handikap.
Slovenya da ki hazırlık maçlarında ki çok kötü futbol iyi analiz edilmeli yoksa bu sezon zor geçer.
Trabzonspor da iki oyuncu var ki tam bir hayal kırıklığı Fode Koita ve Kouassi. Özellikle de geçtiğimiz sezon başında takıma katılan Koita’nın takımda ki misyonunu, ne oynadığını, daha doğrusu oynamadığını, ne zaman sakatlandığını ve de bitmek,düzelmek bilmeyen sakatlıklarını anlamak mümkün değil tam bir fiyasko. Transfer ücreti ile birlikte değerlendirildiğinde ise ortaya konulmayan katkı tam bir hayal kırıklığı.
Kouassi ve Koita bu takımda forma giyemeyeceğini net bir şekilde ortaya koydu. Trabzonspor, Avusturya kampında iki sert İtalyan takımı ile karşılaşacak. Bu karşılamalar da ortaya koyacağı mücadele 30 Temmuzda oynanacak Süper Kupa mücadelesinde takımın şeklini şemalini ortaya koyacak. İki İtalyan takımı ile oynanacak Torino ve Empoli mücadeleleri Sivas maçı öncesi takımın ivme yakalayıp yakalayamadığını ortaya koyacak.
Geçen hafta ki yazımda da belirttiğim üzere Trabzonspor şampiyon olurken Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe takımlarının lige çok erken havlu atmalarının Trabzonspor’a vermiş olduğu rahatlığı da yadsımamak gerekir. Her üç takımda yapmış olduğu transferlerle bu sezon ligin ne kadar çetin geçeceğinin sinyallerini verdi."
Video Haberler
- Altılı masa ve HDP açıklaması
- CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’na atanan kayyuma protesto
- 'Öneriyoruz' dedi ve çağrı yaptı
- MSB'den 3 bölümlük Kıbrıs Barış Harekâtı belgeseli
- Ağacın kurutulmasında 3 şüpheli serbest, sebep 'sır'
- Canlı yayında ekonomi atışması: Bizi ne zannediyorsunuz
- Sabiha Gökçen'de neler oluyor?
- İstanbul'da 4 ilçede çayır tırtılı alarmı!
- İktidarın ekonomi modeline cari açıklı eleştiri
- Trafikte drift yaptı; Ehliyetine el konuldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Saray'da Kılıçdaroğlu telaşı
- AKP kaynıyor...
- Yolda akıl almaz ihmal: Melik bebek feci şekilde öldü
- 'Bilal Erdoğan'ın bu zirvede ne işi var?'
- Sabiha Gökçen'de neler oluyor?
- İsmailağa'dan 'Cübbeli Ahmet' açıklaması
- Zafer Partisi'nde 'Alevilik' krizi
- Erdoğan intikam mı aldı?
- Canlı yayında ekonomi atışması
- Anketlerde kaçıncı parti olduklarını açıkladı