Melih Saatçı yazdı: 'Monaco takımı rahat bir galibiyet aldı'

06 Ekim 2022 Perşembe, 22:00

Trabzonspor, Avrupa Ligi grup üçüncü maçında deplasmanda Monaco takımına 3-1 mağlup oldu. Melih Saatçı, karşılaşmayı Cumhuriyet.com.tr için değerlendirdi.

Melih Saatçı'nın yazısı şu şekilde:

"Trabzonspor, Avrupa Ligi üçüncü maçında adeta maça her bakımdan mağlup başladı. Gomez’in akıl almaz kırmızı kart hatası ile maçta eksik kaldı. Kırmızı kart şoku geçmeden ardına golü de kalesinde gördü. Ben Yedder’in golü Monaco takımını 1-0 öne geçirdi.

Trabzonspor’un eksik kalması ile oyunun kontrolü tamamen Monaco takımına geçti. Oysa ki Monaco deplasmanı Trabzonspor için rakip takımının seyirci azlığından dolayı deplasmanda oynayabileceği en rahat karşılaşmalardan biri idi. İkinci yarının sonlarına doğru bir de Bartra‘nın gereksiz hamlesi penaltı ile sonuçlanınca devre arasına 2-0 mağlup girildi. İki bireysel hata biri takımını 10 kişi bıraktı diğeri penaltıya sebebiyet verdi.

Ne geriden ne de orta sahadan oyun kuramayan Trabzonspor kanatlardan da doğru düzgün bir atak yapamadı. Monaco takımı alanları çok iyi kapattı. Kısacası maç boyunca oyun kuramayan bir Trabzonspor takımı seyrettik.

Önemle belirtmeliyim ki Trabzonspor’un 10 kişi kalmasının bu ağır yenilgide mazereti olamaz. Trabzonsporlu oyuncular sahada iyi mücadele etmediler, yardımlaşma yapmadılar hal böyle iken mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Monaco takımı çok rahat bir galibiyet aldı.

Trabzonspor oyuncu kalitesi olarak bakıldığında kadrosu iyi gözükse de takım birlikteliği anlamında bu kalitenin sahaya yansımamasının sancılarını çekiyor."