10 kişilik Trabzonspor, Monaco'ya dayanamadı: Monaco 3-1 Trabzonspor

06 Ekim 2022 Perşembe, 18:35

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3. hafta maçında Trabzonspor, Monaco deplasmanına konuk oldu. Stade Louis II Stadyumu'nda oynanan maçta Trabzonspor, sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Monaco'ya galibiyeti getiren golleri 14. ve 45+2. dakikada penaltıdan Wissam Ben Yedder ve 55. dakikada Axel Disasi kaydetti. Mücadelede temsilcimiz Trabzonspor'un tek golü 72. dakikada Anastasios Bakasetas'tan geldi.

Trabzonspor'da Maxi Gomez, 11. dakikada VAR incelemesinin ardından doğrudan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, 3 puanda kaldı. Monaco, 6 puana yükseldi.

Grubun 4. haftasında bu kez Trabzonspor, Monaco'yu konuk edecek.

ABDULLAH AVCI'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3. maçında Fransa'nın Monaco takımına konuk olan Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de en son oynadığı Yukatel Kayserispor maçı 11'ine göre 3 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, savunma ve orta alanda değişiklikler yaptı. Avcı, savunmada Hugo'yu yedek kulübesine çekerken Denswil'i stoperde Bartra ile oynattı.

Orta alanda ise Bakasetas ve Abdülkadir Ömür yedek oyuncular arasında yer alırken Yusuf Yazıcı ve Bardhi 11'de kendilerine yer buldu.

YUSUF YAZICI İLK 11'DE

Trabzonspor'a Fransa'nın Lille takımından kiralık olarak geri dönen Yusuf Yazıcı, ilk kez 11'de forma giydi.

İlk olarak 9 Eylül'de Macaristan'da Ferencvaros takımı karşısında sonradan oyuna dahil olarak forma giyen ancak sakatlanan bordo-mavili futbolcu, son yapılan Yukatel Kayserispor maçının da son 26 dakikasında görev yapmıştı.

Yusuf Yazıcı, bordo-mavili takımdaki ikinci döneminde ilk defa 11'de sahaya çıktı.

TRABZONSPOR TARAFTARI YALNIZ BIRAKMADI

Monaco taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermezken bordo-mavililer, takımlarını yalnız bırakmadı.

Geniş boşlukların olduğu tribünlerde hemen hemen her bölümde bordo-mavili taraftarların yer alması dikkati çekti.

Karşılaşma öncesinde stat etrafında ve bordo-mavili takımın kamp yaptığı otelde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Bordo-mavili taraftarları Monaco deplasmanında bazı Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaraylı taraftarlar da yalnız bırakmadı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Fransa'ya gelerek karşılaşmayı izledi.

Trabzonspor'un eski oyuncularından Carl Medjani de takımın otelini ziyaret ettikten sonra karşılaşmayı takip etti.

Karşılaşma öncesi Endonezya'daki futbol maçında hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.