Trabzonspor'da Maxi Gomez kırmızı kart gördü!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, Monaco deplasmanına konuk oldu. Bordo-mavililerde Uruguaylı futbolcu Maxi Gomez, maçın 14. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

cumhuriyet.com.tr
06 Ekim 2022 Perşembe, 20:13
Trabzonspor'da Maxi Gomez kırmızı kart gördü!
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UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco deplasmanına konuk olan Trabzonspor, maçın henüz başında 10 kişi kaldı.

Karşılaşmanın 11. dakikasında Maxi Gomez, Kamara ile ikili mücadeleye girerken iki futbolcu da yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Giorgi Kruashvili pozisyonda, Trabzonspor lehine faul verdi.

Kruashvili, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu monitörde izledi ve Gomez'e kırmızı kart gösterdi.


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