Melih Saatçı yazdı: 'Onana kulübede oturtulmaya transfer edilmiş'

Beşiktaş, Süper Lig’in 5.haftasında deplasmanda Trabzonspor’a 3-0 mağlup oldu. Melih Saatçı, karşılaşmayı Cumhuriyet.com.tr için değerlendirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.09.2023 - 22:38
Melih Saatçı yazdı: 'Onana kulübede oturtulmaya transfer edilmiş'
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Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu. Melih Saatçı karşılaşmayı değerlendirdi.

Melih Saatçı'nın değerlendirmesi şu şekilde:

"Beşiktaş, Trabzonspor karşısında mücadeleden yoksun olunca yenilmesi de normal oldu. Beşiktaş karşılaşmaya Abubakar,Muleka ve Masauku’yu yedek kulübesinde oturtarak şaşırttı. Her ne kadar üç futbolcu da Afrika Şampiyonası elemelerinden yorgun gelmiş olsa da veya ailevi sebeplerinden dolayı kafa karışıklıkları da olsa dahi kadro da varsa maça bu oyuncular ile başlanması elzemdi. Fakat Şenol Hoca oyuna Necip ile başlamayı tecih etti!

Trabzonspor ise Milli maç arasını yapmış olduğu transferler ile beraber çok iyi değerlendirmiş gözükmüş olsa da bunda Beşiktaş’ın sahaya yanlış kadro ile çıkmasının da katkısı büyüktü. Beşiktaş da kulübede bir Onana var, kulübede oturtulmaya san ki transfer edilmiş bu misafirperlik fazla lüks değil mi!

Trabzonspor’un defansında Baniya çok etkili oldu. Onuachu ve Mendy  Trabzonspr’a katkı verecek gibi. Onuachu attığı gol ile olumlu sinyaller verdi.

Trabzonspor rakibi Beşiktaş’dan üç puan alarak  adeta 6 puanı cebine koydu ve büyük moral kazandı."


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