Zorlu mücadelede Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı... Trabzonspor 3-0 Beşiktaş

Yayınlanma: 17.09.2023 - 19:22

Güncelleme: 17.09.2023 - 22:03

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Şenol Güneş Spor Kompleksi Papara Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Trabzonspor 3-0'lık skorla kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Paul Onuachu, 41. dakikada Anastasios Bakasetas ve 62. dakikada Edin Visca kaydetti.

Nenad Bjelica ile ilk derbi galibiyetini elde eden Trabzonspor, puanını 9'a yükseltti.

Deplasmanlardaki 5 maçlık galibiyet serisi sona eren 1 maçı eksik Beşiktaş ise 7 puanda kaldı.

Trabzonspor, gelecek hafta Atakaş Hatayspor'un konuğu olacak.

Beşiktaş, hafta için Club Brugge deplasmanına gittikten sonra ligde Mondihome Kayserispor'u ağırlayacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Trabzonspor 3-0 Beşiktaş

90' Yaşanan tartışmanın ardından Rosier ve Bakasetas sarı kart gördü.

90' Sahada iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginlik sebebiyle oyun durdu.

90' Maçın sonuna en az 5 dakika ilave edildi.

88' Trabzonspor'da Mehmet Can Aydın sakatlık yaşıyor.

86' Trabzonspor'da Enis Destan, Omar Colley'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

84' Trabzonspor'da Enis Bardhi'nin yerine Taxiarchis Fountas oyunda.

83' Rachid Ghezzal, ceza alanı önünden kaleyi yokladı. Top kaleci Uğurcan'da kaldı.

79' Beşiktaş'ta Salih Uçan kenarda. Baktiyor Zaynutdinov oyuna dahil oldu.

71' Trabzonspor'da Berat Özdemir ve Jens Stryger Larsen oyunda. Eren Elmalı ile Edin Visca kenarda.

69' Beşiktaş tek paslarla etkili çıktı. Rosier'in ortasında top doğrudan auta gitti.

68' Beşiktaş'ta Rashica'nın yerine Ghezzal oyunda.

62' GOL | Trabzonspor, Edin Visca'nın 62. dakikadaki golüyle durumu 3-0'a getirdi. Sol kanattan savunma arkasına sarkan Trezeguet ceza alanına çevirdi. Edin Visca kale ağzından topu ağlara gönderdi.

60' Trabzonspor yedek kulübesinde teknik ekipten bir isme sarı kart çıktı.

58' Beşiktaş, Omar Colley ile golü buldu ancak pozisyon öncesinde faul olduğu gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

57' Trabzonspor'da Eren Elmalı, Rashica'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

55' Ceza alanı önünde savunmadan seken topu önünde bulan Aboubakar sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Top yandan auta gitti.

51' Trabzonspor'da Batista Mendy, sarı kart gördü.

47' Trabzonspor'da Onuachu sakatlık yaşadı ve kenara geldi. Enis Destan oyunda.

46' Beşiktaş'ta Cenk yerine Aboubakar, Onur yerine Masuaku, Rebic yerine Muleka oyuna girdi. Trabzonspor'da ise Abdülkadir'in yerine Trezeguet oyunda.

45' İNANILMAZ ŞUT! Batista Mendy'nin yaklaşık 30 metreden yaptığı vuruş üst direkten döndü.

45' İlk yarının sonuna en az 2 dakika ilave edildi.

41' GOL | Trabzonspor, Bakasetas'ın golüyle 41. dakikada durumu 2-0'a getirdi. Sağ çaprazda çizgiye yakında bir noktadan serbest vuruş kullanan Bakasetas, direkt kaleyi düşündü. Yerden sert giden top ağlarla buluştu.

40' Visca sağ kanattan topu sürüklemek isterken Rosier'in müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

39' Beşiktaş çok etkili geldi! Sağ kanattan hücuma kalkmak isteyen Rosier, Uğurcan'ın boşa çıkması sonrası topla buluştu. Daha sonra topu ayağına alan Rashica şutunu çekmeden önce savunma araya girdi.

29' GOL | Trabzonspor, Onuacahu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Hızlı gelişen hücumda sol kanatta topla buluşan Bardhi'nin arka direğe ortasında kafayı vuran Onuachu, takımını 1-0 öne geçirdi.

28' Edin Visca sağ kanattan ortaladı. Onuachu'nun kafa vuruşu üstten auta gitti.

24' Trabzonspor'da Paul Onuachu bir sakatlık yaşıyor.

22' Sol kanattan hücuma katılan Eren Elmalı'nın yerden ortasında ceza alanındaki Abdülkadir Ömür topa hareketlendi. Colley son anda araya girdi.

14' Beşiktaş etkili geldi! Rebic'in pasıyla sol çaprazdan ceza alanına giren Gedson aşırtma bir vuruş denedi. Top üstten auta gitti.

9' Bakasetas'ın pasıyla ceza alanı önünde topla buluşan Visca kaleyi düşündü. Top yandan auta gitti.

7' Rashica sağ kanattan çizgiye inip ortasını yaptı, Eren'den seken top kornere gitti.

6' Hızlı gelişen Beşiktaş hücumunda Cenk sağ çaprazdan uzak köşeye vurmak istedi. Top savunmada kaldı.

1' Karşılaşmanın ilk düdüğü çaldı!