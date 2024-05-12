Melih Saatçı yazdı: 'Salih Uçan önümüzde ki sezon kadroda tutulmalı'

Yayınlanma: 12.05.2024 - 23:25

Güncelleme: 12.05.2024 - 23:25

Beşiktaş, son haftaların formda takımı Alanyaspor ile berabere kalsa da ilerisi için olumlu sinyaller verdi

Beşiktaş eksik kadrosuna rağmen Alanyaspor karşısında iyi mücadele etti. Özellikle Gedson ve Salih Uçan ikilisi orta alanda iyi mücadele etti. Özellikle Salih Uçan’ın önümüzde ki sezonda kadro da tutulması, kadro derinliği anlamında Beşiktaş’a güç katacaktır.

Beşiktaş, Onur‘un ortasına Muleka’nın net kafa şutu ile 1-0 öne geçse de takım defansında ki sezon başından bu yana devam eden dağınıklık yine Beşiktaş’ın kalesin de golü görmesine sebebiyet verdi.

Beşiktaş, ileriye çıkışlarda orta saha ile ileri uç arasında bağlantıyı zaman zaman kursa da önümüzde ki sezon bu futbol anlayışı Beşiktaş’a şampiyonluk için yetmez.

İkinci yarıda Alanyaspor’un pozisyonlar gol olsa Beşiktaş, geceyi mağlubiyetle bitirebilirdi.