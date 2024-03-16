Melih Saatçı yazdı: “Santos oyunu okuyamıyor!”

Yayınlanma: 16.03.2024 - 22:43

Güncelleme: 16.03.2024 - 22:43

Koskoca ilk yarı da sadece iki şutu isabet bulan bir Beşiktaş takımı vardı sahada.. Santos’un yaşına başına kariyerine hürmetimiz olmasa Santos için çok şey yazılabilir. Öyle ki sanki kendisini kovdurmak istercesine yine yanlış oyun tercihleri ile takımı oyuna sürdü.

Beşiktaş’ın bırakın takım kadrosunda bulunmasını, tesislerine dahi alınmaması gereken Amartey yine ilk 11’de sahaya sürülüyor…Haftalardır sahada eski görüntüsünden çok uzakta olan ve pozisyonlarda ağır kalan Cenk yine il 11’de oyuna başlıyor…Kanat oyuncusu diye alınan Swenson ilk 11’de ve doğru düzgün ortası yok ve giden Rosier ile mukayese dahi edilemez…

Tamam ilk yarı Beşiktaş bu kadar kötü iken hakemler nasıldı! Tam bir facia! Çocukluğumdan bu yana yaklaşık kırk senedir futbol izliyorum. Yerli yabancı olsun hiç bu kadar oyunu kötü yöneten demiyorum! yönetmeyen ! hakemler görmedim varıyla yoğuyla!

Antalyaspor ‘un penaltısında Var hakemleri oyuna müdahale ediyor ve hakem pozisyonu izliyor ve Var ‘a uyuyor….Sözde çekilen oyuncu nasıl oluyorsa fizik kurallarını da yeniyor ve arkaya düşeceği yerde öne doğru düşüyor! İşin enteresan tarafı biz de maçı var hakemleri yönetiyor ! Öyle ise hakemlere ne gerek var…Biz de hakemin muhakkak Var’a uyma anlayışı var, hakemin kesinlikle Var ‘a uymama gibi durumu söz konusu dahi olamıyor!

İkinci yarıya, haftalardır sahada göremediğimiz Muleka ile başlayan Santos nedendir bilinmez oyuncuyu Antalyaspor maçlarına saklıyor! Büyük hocalık bu olsa gerek…İşin aslı Santos oyunu okuyamıyor, oyuna müdahale edemiyor etse de çok geç kalıyor…

Beşiktaş, erken gelen gol ve de rakibinin de kendi yarı sahasına çekilmesi beraber ikinci yarı ilk yarıya oranla daha etkili göründü. Muçi, Abubakar ve Muleka ‘nın girdği pozisyon gol olsa sonuç Beşiktaş lehine farklı olabilirdi.