Beşiktaş'ta taraftarlardan futbolculara sert tepki!

Beşiktaşlı taraftarlar, Antalyaspor karşılaşmasında futbolculara tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.03.2024 - 21:28
Beşiktaş'ta taraftarlardan futbolculara sert tepki!
Abone Ol google-news

Süper Lig'de Antalyaspor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta futbolculara taraftarlardan tepki geldi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, 2-0 geriye düşülmesinin ardından ilk yarının son anlardan futbolculara tepki gösterdi.

Beşiktaşlı taraftarlar, futbolculara "Formayı çıkarın s...." tezahüratıyla tepkide bulundu.


beşiktaş haberleri taraftar haberleri antalyaspor haberleri

İlgili Haberler

Beşiktaş'tan Al-Musrati açıklaması

Beşiktaş'tan Al-Musrati açıklaması
CANLI ANLATIM: Beşiktaş 0-2 Antalyaspor

CANLI ANLATIM: Beşiktaş 0-2 Antalyaspor
Antalyaspor maçı öncesi Beşiktaş'a 2 futbolcudan kötü haber

Antalyaspor maçı öncesi Beşiktaş'a 2 futbolcudan kötü haber
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ünlü oyuncular Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu ikinci kez anne-baba oldu

Ünlü oyuncular Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu ikinci kez anne-baba oldu
Milli takımın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt Rusya’daki voleybol hayatını anlattı!

Milli takımın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt Rusya’daki voleybol hayatını anlattı!
İkinci el piyasası kan ağlıyor! 'Seçim sonrası döviz artacak düşüncesi ticareti tıkıyor'

İkinci el piyasası kan ağlıyor! 'Seçim sonrası döviz artacak düşüncesi ticareti tıkıyor'
Erkekler oje sürer mi? Ünlü oyuncu Nejat işler cevapladı

Erkekler oje sürer mi? Ünlü oyuncu Nejat işler cevapladı
Galatasaray'dan Ali Koç ve TFF'ye tepki! 'Bu FETÖ olayı çok sıktı'

Galatasaray'dan Ali Koç ve TFF'ye tepki! 'Bu FETÖ olayı çok sıktı'
Vinç devrildi: Sahil yolu araç trafiğine kapandı

Vinç devrildi: Sahil yolu araç trafiğine kapandı
Kızılcık Şerbeti’nin ‘Apo’su Settar Tanrıöğen hakkında sevindiren haber: Taburcu oldu!

Kızılcık Şerbeti’nin ‘Apo’su Settar Tanrıöğen hakkında sevindiren haber: Taburcu oldu!
Mansur Yavaş’tan Turgut Altınok’un malvarlığı hakkında açıklama!

Mansur Yavaş’tan Turgut Altınok’un malvarlığı hakkında açıklama!