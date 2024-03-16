Beşiktaş'ta taraftarlardan futbolculara sert tepki!
Beşiktaşlı taraftarlar, Antalyaspor karşılaşmasında futbolculara tepki gösterdi.
Süper Lig'de Antalyaspor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta futbolculara taraftarlardan tepki geldi.
Siyah-beyazlı taraftarlar, 2-0 geriye düşülmesinin ardından ilk yarının son anlardan futbolculara tepki gösterdi.
Beşiktaşlı taraftarlar, futbolculara "Formayı çıkarın s...." tezahüratıyla tepkide bulundu.
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