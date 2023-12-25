Melih Saatçı yazdı: 'Semih’in zorlu Hatay deplasmanında gol atması sevindirici'

Yayınlanma: 25.12.2023 - 22:06

Güncelleme: 25.12.2023 - 22:06

Beşiktaş, Rıza Çalımbay’ın gönderilmesinden sonra çıktığı ilk karşılaşmada galip gelse de takımda ki kronik sorunlar devam ediyor.

Defans hattı ,Amartey’nin orta sahada oyuna başlaması ile beraber biraz daha toparlanmış gözükse de yine ikinci yarı Amartey’nin hatasından Beşiktaş ‘ın kalesinde golü gördü ve maçın son anları Beşiktaş için sıkıntılı geçti.

Hacıahmetoviç takımla beraber haftalardır süregelen kötü futbolunu bu karşılaşmada bir nebzede olsa unutturdu. Takımı atağa çıkarırken dikine pasları etkili oldu. Beşiktaş taraftarı Boşnak oyuncunun yan pastan ziyade takımı dikine oynatan, takımı gol pozisyonlarına sokan atak organizasyonlarını bekliyor. Semih’in attığı golde ki pası gibi…Zorlu deplasmanda golü atması Türk futbolu adına sevindirici. Muleka yine elinden geleni yapmaya çalıştı.20-25 kere gol pozisyonuna girip birini atabilirse taraftar oh diyor! Herşeye rağmen Hatayspor karşısında alınan üç puan Beşiktaş için moral oldu.

Beşiktaş yönetimi seçimden önce teknik direktörümüz hazır demişti, görüldü ki yönetimin teknik direktörü hazır değilmiş, meğer teknik direktör listesi hazırmış… Yönetim bir an önce iyi bir teknik direktörle anlaşıp takımın başına geçirmeli.