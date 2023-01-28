Melih Saatçı yazdı 'Trabzonspor da kadro planlamasının sonuçları her hafta derinleşiyor'

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 22:08

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 22:08

Trabzonspor ilk yarı boyunca sağ kanadı kullanamadığı gibi sol kanadını da doğru düzgün kullanamadı.

Yazıcı, ne kadar iyi oyuncu olursa olsun gücünü maçın geneline yansıtacak ne yaşı var ne de kondisyonu… Öyle bir ilk yarı seyrettik ki iki takımda resmen koş koş futbolu oynadı. İki takımında orta sahası da yoktu, direnci de yoktu.

Hatayspor takımı sezon başında her ne kadar sıkıntı yaşasa da Trabzonspor karşısında aldığı sonuçla öz güveni yerine geldi. Hatayspor takımı dahi yavaş yavaş rayına otururken Trabzonspor takımı da her hafta oyununun üzerine koyamadığı gibi her hafta yokuş aşağı gidiyor. Sağ kanatta Larsen yok, sol kanatta Eren eh işte! Defansın göbeğinde ağır adam Bartra ve de orta sahada kondisyonu yetersiz Bakesetas ve de Trabzonspor’a neden geldiğini anlayamadığım Bardhi’nin olduğu bir orta sahadan Trabzonspor’un etkinlik kurmasını beklemek hayalcilik olurdu. Nitekim ikinci yarıya değişiklikleri yapmakta geç kalan Trabzonspor Teknik heyetinin geç müdahaleleri de Trabzonspor da işler yine yoluna sokmadı. Trabzonspor kötü futboluna rağmen 1-0’ı yakalasa da sahada verdiği görüntü Trabzonspor bu maçı, bu oyun anlayışı ile maçı kazanamaz dedirtti. Zaten galibiyet golünün hemen ardından kademe hatasından kalesinde golü gördü.

Önemle belirtmeliyim ki ; Trabzonspor da kadro planlamasının sonuçları her hafta derinleşiyor.