Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Djaniny açıklaması

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 18:43

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 18:49

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Galatasaray maçı öncesi görüşlerini aktardı.

Avcı, "Galatasaray'ın bu sezonki gidişatı, bizim geçen sezonki gidişatımıza benzer. Ciddi şekilde fırsatlar var. Galatasaray'ın zaafları var. Bazen 2-1-7 oynuyorlar. Bunun üzerine çalıştık" dedi.

Jorge Djaniny Tavares Semedo

DJANINY AÇIKLAMASI

"Kazanmak için geldik. Geçen senenin şampiyonuyuz. Yarışın içinde olabilmek için şansımızı sonuna kadar zorlayacağız" diyen deneyimli teknik direktör, Djaniny konusunda ise, "Djaniny, çok önemli katkılar sağlamış özel bir oyuncu. Ayrılmak istediğini şiddetli bir şekilde ifade etti. Mevkiisinde sıkıntılarımız var. Lahtimi, geçen seneden beri takip ettiğimiz yetenekli bir oyuncu. Fırsat olabilir. Çok iyi çalışıyor. Djaniny'i de kaybedince böyle bir tercih yaptık." sözlerini sarf etti.

Avcı, son olarak gün içerisinde yaptığı, "İstanbul'da bu akşam fırtına var" paylaşımı için de "İstanbul'da 'fırtına' var. Umarım sahaya da aynı şekilde yansır bu durum" ifadelerini kullandı.