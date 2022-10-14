Melih Saatçı yazdı: 'Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’nde de büyüklüğünü gösterdi'

14 Ekim 2022 Cuma, 00:05

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. haftasında Trabzonspor, Fransa temsilcisi Monaco'yu sahasında 4-0 yendi.

Spor yazarımız Melih Saatçı mücadeleyi şöyle değerlendirdi:

"Trabzonspor, maçın geç saatte olması dolayısı ile istenilen taraftar desteğinden yoksun olarak sahaya çıktı. Gelen taraftar ise çoşkulu idi.

Maçın ilk yarısı ilginç enstantanelere sahne oldu. İki takımda da bir an önce gol atma isteği vardı ancak her iki takım da rakip sahada hücuma çıkışlarda istenilen paslaşmaları yapamadı.

İlk yarıda Trabzonspor adına hücum girişimlerinde, Monaco kalecisinin üzerine gelen toplar şansızlık, Monacolu hücum oyuncularının da altı pastaki beceriksiz hücum organizasyonları yine Trabzonspor adına şans oldu. İlk yarının sonlarına doğru Monacolu oyuncunun kendi kalesine attığı gol devre arasına Trabzonspor’u moralli soktu.

İkinci yarıya teknik direktör şansı mı diyelim becerisi mi diyelim Hüseyin Türkmen - Vitor Hugo değişikliği ve Hugo’nun attığı gol Trabzonspor’u bir anda 2-0 öne geçirdi . Bardhi’nin müthiş frikik golü adeta Monaco’yu duman etti. Monaco takımı 3 oyuncu değişikliği işe maça tutunmak istese de Trezeguet'yi hesaba katamadı. Bardhi ve Trezeguet'nin golleri ile 4-0‘lık sansasyonel bir skor geldi. Trabzonspor, Uefa Avrupa Ligi’nde de büyüklüğünü gösterdi.

İkinci yarıda özellikle Bartra ‘nın da sağ tarafa alınması ve Hugo, Ömür ve Siopis‘in oyuna girmesi Trabzonspor adına yapılan hamlelerdi. Gbamin iyi mücadele etti, Eren de sol taraftan atağa çıkışlarda zaman zaman çok etkili oldu.

Monaco takımına tarihin en ağır yenilgilerinden birini yaşatan Trabzonsporlu oyuncuları kutluyorum. Futbolda dün yok bugün var, ülkemiz ve Trabzonspor için güzel bir gece yaşadık ancak Trabzonspor’un bu karşılaşmada gösterdiği oyun anlayışında istikrarı ve devamlılığı yakalaması şart."