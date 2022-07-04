Son Dakika: Trabzonspor Trezeguet transferini açıkladı

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 11:56

Trabzonspor, Trezeguet'yi resmen açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Aston Villa'nın profesyonel futbolcusu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

Geçen sezonun ikinci yarısında Başakşehir formasıyla 13 maça çıkan Mısırlı kanat oyuncusu, 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

"ŞAMPİYONLUKLAR YAŞAYACAĞIZ"

Trezeguet, İstanbul’da yaptığı açıklamada "Trabzonspor'a gelmemde kulübün kalitesi etkili oldu. Çok mutluyum. Tekrar şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Trabzonspor'un çok iyi futbolcuları ve hocası var. Her kulvarda başarılı olmak istiyoruz" demişti.

Mısırlı yıldız, "Kendime güveniyorum. Benden beklentilerin farkındayım. Çok çalışacağım ve bana güvenenleri utandırmayacağım. İyi durumdayım. Ligi de tanıyorum. Adaptasyon sıkıntısı yaşayacağımı düşünmüyorum. Takımdaki birçok futbolcuyu da tanıyorum. Kulübün hedeflerine yardımcı olacağım" ifadelerini kullanmıştı.