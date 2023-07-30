Melisa Ercan, Avustralya'da şampiyon oldu

Milli tenisçi Melisa Ercan, Avustralya'da düzenlenen W15 Caloundra Turnuvası'nda şampiyon oldu.

AA
Yayınlanma: 30.07.2023 - 13:12
Melisa Ercan, Avustralya'da şampiyon oldu
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Genç milli tenisçi Melisa Ercan, Avustralya'da şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Caloundra şehrindeki 15 bin dolar ödüllü organizasyonun finalinde 17 yaşındaki milli tenisçi Avustralyalı raket Stefani Webb'le karşılaştı.

Sert zeminde oynanan maçta genç milli sporcu, rakibini 6-2 ve 7-5'lik setlerle yenerek profesyonel kariyerinin teklerdeki üçüncü şampiyonluğuna ulaştı.


Avustralya Melisa Ercan Türkiye Tenis Federasyonu tenis

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