Melissa Vargas yeniden Fenerbahçe'de: Resmen açıklandı!

Voleybol Sultanlar Ligi ekibi Fenerbahçe Opet, son olarak Çin'de Tianjin Bohai Bank kulübünde forma giyen milli yıldız Melissa Vargas'ı renklerine bağladı.

AA
Yayınlanma: 06.02.2024 - 13:48
Melissa Vargas yeniden Fenerbahçe'de: Resmen açıklandı!
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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncu Melissa Vargas'ı yeniden kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, son olarak Çin temsilcisi Tianjin Bohai Bank'ta oynayan 24 yaşındaki pasör çaprazının İstanbul'a geldiği ve 2023-2024 sezonunun kalan bölümünde sarı-lacivertli formayı giyeceği belirtildi.

AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU YAŞAMIŞTI

Geçen sezon Fenerbahçe Opet ile Sultanlar Ligi şampiyonluğuna ulaşan Melissa Vargas, ay-yıldızlı formayla da önemli başarılara imza attı. Vargas, 2023'te A Milli Kadın Voleybol Takımı ile FIVB Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonluğu sevinci yaşadı


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