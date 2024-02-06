Fenerbahçe'ye Fred müjdesi: Dönüş tarihi ortaya çıktı!

Yayınlanma: 06.02.2024 - 12:33

Güncelleme: 06.02.2024 - 12:33

Fenerbahçe'ye Brezilyalı oyuncusu Fred'den iyi haber geldi.

Sarı-lacivertlilerin Samsunspor ile oynadığı maçın 86. dakikasında sakatlanan ve sağ bacak uyluk ön bölgesindeki tendonda yırtık tespit edilen Fred'in 6 haftada geri dönmesi bekleniyor. Kan dolaşımını hızlandıracak özel bir tedavi programı uygulanan Fred'in son MR sonucu beklenenden daha iyi çıktı.

DÖNÜŞ TARİHİ ORTAYA ÇIKTI

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; çarşamba günü düz koşulara başlayacak olan Fred, 19 Şubat'ta bir kez daha MR kontrolüne girecek ve ardından takımla birlikte çalışmalara katılacak.

Her şey beklentilere ve şu anki iyileşme hızında giderse Fred, 25 Şubat'ta Kadıköy'de oynanacak Kasımpaşa maçının kadrosunda yer alacak.

21 MAÇTA 20 GALİBİYET

Fenerbahçe forması ile bu sezon 21 maça çıkan ve 20 galibiyet 1 beraberlik alan Fred, bu maçlarda 6 asist yapmıştı.