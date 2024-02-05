Fenerbahçeli eski basketbolcu ülkesinde saldırıya uğradı!

Fenerbahçe Beko'nun eski basketbolcularından Nemanja Bjelica, ülkesi Sırbistan'ın başkentinde bir saldırıya uğradı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2024 - 17:53
Fenerbahçeli eski basketbolcu ülkesinde saldırıya uğradı!
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Nemanja Bjelica, ülkesi Sırbistan'ın başkentinde bir saldırıya uğradı.

Belgrad'da bir çocuk parkında yaşanan saldırıda, ailesi ile vakit geçiren Nemanja Bjelica'nın üzerine bir makas ile saldıran saldırgan polis tarafından güçlükle durduruldu.

Saldırganın yıldız oyuncuya saldırma sebebi bilinmezken, saldırı esnasında "Aileni, çocuklarını, eşini ve seni öldüreceğim. Tüm paranı alacağım" şeklinde tehdit savurduğu görüldü.

Nemanja Bjelica

Polisin olayı kontrol altına alması sonrası Nemanja Bjelica, saldırıdan hasar almadan kurtuldu.

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılıp Kızılyıldız'a transfer olan 35 yaşındaki Bjelica, sakatlık sorunları sebebiyle henüz parkeye çıkamadı.


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