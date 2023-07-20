Meltem Yıldızhan, Galatasaray'da kaldı

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, altyapısından yetişen milli oyuncu Meltem Yıldızhan ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.07.2023 - 22:38
Meltem Yıldızhan, Galatasaray'da kaldı
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Meltem Yıldızhan'a yeni sezonda Galatasaray formasıyla üstün başarılar dileriz." denildi.

Meltem Yıldızhan, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızı formayla 31 lig, 16 da Avrupa maçında forma giymişti.


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