Meltem Yıldızhan, Galatasaray'da kaldı
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, altyapısından yetişen milli oyuncu Meltem Yıldızhan ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Meltem Yıldızhan'a yeni sezonda Galatasaray formasıyla üstün başarılar dileriz." denildi.
Meltem Yıldızhan, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızı formayla 31 lig, 16 da Avrupa maçında forma giymişti.
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