Menajer Ahmet Bulut: Gedson, Türkiye'de çok mutluydu

10 Kasım 2021 Çarşamba, 14:56

Futbolcuların ünlü menajeri Ahmet Bulut, Tivibu Spor’da bazı açıklamalarda bulundu.

Ahmet Bulut, menajerliğini yaptığı Dorukhan Toköz’ün, Beşiktaş’tan Trabzonspor’a transfer sürecinde hiç üzülmediğini belirterek, “Dorukhan Toköz, Beşiktaş'tan para nedeniyle ayrılmadı. Avrupa hedefi vardı. Avrupa'da izleyen kulüpler de vardı. Daha sonra Trabzonspor, hedeflerini ve projesini anlattı. Trabzonspor'da çok mutlu. Fenerbahçe ile hiçbir zaman görüşme olmadı." dedi.

Bulut, “Dorukhan için Avrupa’dan 4 resmi teklif vardı. Dorukhan kabul etseydi, İtalya veya İspanya’ya gidebilirdi. Zaten bütün planımız Avrupa üzerine kuruluydu. Aylarca görüştüm. Daha sonra Trabzonspor devreye girdi. Dorukhan, sonuçta Avrupa’ya gitseydi euro kazanacaktı. Trabzonspor’un teklifinde biraz fark vardı tabii. Dorukhan, Avrupa için %100 hazır olmadığını hissetti.” ifadelerini kullandı.

Menajer, Dorukhan’ın Türkiye’den başka talipleri de olduğunu belirterek, “Dorukhan’ı Türkiye’den Trabzonspor dışında isteyen 2 büyük kulüp daha vardı. Avrupa’ya gideceğiz deyip, İstanbul’da kalmak olmazdı. O yüzden Trabzonspor’u tercih ettik.” diye konuştu.

PJANIC TRANSFERİ HAKKINDA

Ahmet Bulut ayrıca Beşiktaş’ın Miralem Pjanic transferiyle ilgili olarak da, “Beşiktaş, doğal olarak futbolcuyu kiralıyor. Zaten Pjanic’i ya da Batshuayi’yi satın alamazsınız. Bonservisleri 20, 30, 40 milyon euro. O yüzden kiralamak normal.” dedi.

Bulut’un açıklamalarının devamı şöyle:

"Pjanic transferi çok spontane gelişti. Uzun bir pazarlık süreci vardı, çok sıkı pazarlık yaptık. Barcelona'yı ikna ettik. Son dakikada imzalayabildik. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynaması çok büyük bir avantaj oldu. Pjanic, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istedi. Barcelona'ya yeni hoca geldi. Koeman ile sıkıntıları olduğu için transfer gerçekleşti, yoksa imkansızdı. Xavi'nin Pjanic ile ilgili düşüncesi ne olacak şu an için bilmiyoruz.”

"GEDSON FERNANDES TÜRKİYE'DE ÇOK MUTLUYDU"

Bulut, Gedson Fernandes için de, "Gedson büyük ihtimalle transfer olacak. Benfica'dan ayrılacak. Benim gönlümden geçen Türkiye'ye gelmesi. Bilemezsiniz. İngiltere'de bir kulüp çıkar belki çok büyük para verir. Gedson burada çok mutluydu. Oynamak da istiyor. Kulübü son güne kadar bekledi ve maalesef vermedi. Hoca da oynatmadı Benfica'da. 1.5 yıllık sözleşmesi var. Bu devre arasında satmaları lazım para kazanmak için. Haberlerde çıkan rakamlar değişebilir. Kime göre, neye göre 8. Belki 2-3 milyona bitecek. Ne kadar az olursa o kadar iyi." dedi.