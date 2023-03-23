Menajer George Gardi: Mauro Icardi, Galatasaray için 10 kulübü reddetti
Mauro Icardi'nin Galatasaray'a transferinde temsilciğini yapan menajer George Gardi, Arjantinli yıldıza 10 Avrupa kulübünden teklif geldiğini söyledi.
Menajer George Gardi, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi transferinin perde arkasını anlattı.
İtalyan gazetesi Il Tempo'ya konuşan Gardi, Icardi'ye Avrupa'nın dev kulüplerinin talip olduğunu ancak Arjantinli yıldızın Galatasaray'ı tercih ettiğini söyledi.
"ICARDI, GALATASARAY'I SEÇTI"
Ünlü menajer, Icardi'nin futbol kariyerinin en olgun döneminde olduğu belirterek, "29 yaşında olan ve futbol kariyerinin en olgun dönemini geçiren Mauro Icardi, PSG'yi bırakıp Galatasaray'a transfer oldu. Icardi'ye Avrupa'nın en büyük takımları da dahil olmak üzere 10 tane teklif vardı ama o Galatasaray'ı seçti" ifadelerini kullandı.
Galatasaray sezon başında Paris Saint-Germain'den Mauro Icardi'yi kiralık olarak kadrosuna katmıştı. 29 yaşındaki yıldız, sarı-kırmızılı forma ile 15 maçta görev alırken 9 gol ve 6 asist kaydetti.
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