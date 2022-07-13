Menajer Giovanni Becali'den Cicaldau ve Morutan için transfer açıklaması

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 14:35

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon büyük beklentilere girerek transfer ettiği Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan için menajer Giovanni Becali'den açıklama geldi.

Becali, Rumen basınına yaptığı açıklamada, "Bir günlüğüne İstanbul'a gittim. Rumen oyuncularımız Cicaldau ve Morutan son durumunu öğrenmek için Galatasaray'ın yeni başkanı ve yeni teknik direktörüyle görüştüm" dedi.

"HENÜZ KARAR VERİLMEDİ"

İki oyuncuyla ilgili henüz karar verilmediğini belirten başarılı futbol insanı, "Oyuncularım ile ilgili henüz karar verilmedi. Ayrıca Morutan ile ilgili olumlu konuştular. Tüm oyuncular gibi onlar da Avusturya kampında denenecek" ifadelerini kullandı.

Becali ayrıca, "Kampın sonuna kadar herhangi bir karar verilmeyecek. Okan Buruk bütün oyuncuları görmek istiyor. İlerleyen günlerde Cicaldau ve Morutan için net bir karar verilir" diyerek sözlerini noktaladı.