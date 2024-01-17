Menajeri açıkladı: Beşiktaş, Salih Uçan için kararını verdi!

Yayınlanma: 17.01.2024 - 14:52

Güncelleme: 17.01.2024 - 14:53

Beşiktaş ile Salih Uçan arasındaki sözleşme görüşmelerinde yeni bir gelişme yaşandı.

Radyospor'a konuşan Salih'in temsilcisi Ömer Koray Uzun, "Samet Aybaba ile genel olarak konuştuk. Salih'le olan süreci anlattık. Önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelmek kaydıyla ayrıldık. Kendisi önümüzdeki günlerde bir araya geleceğimizi söyledi. Salih son iki sezonda Beşiktaş'ta en çok gol katkısı veren merkez orta saha oyuncusu. Şu ana kadar her şey iyi gidiyor. Lig'de 2. yarı yeni başladı. Şu ana kadar 27 maçta oynadı. Milli takıma da seçildi. Süper Lig'de gole en çok katkı sağlayan orta saha oyuncusu" dedi.

"İŞLER YOLUNDA"

Beşiktaş'ın başarılı orta sahası Salih Uçan, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Eyüpspor'u 4-0 mağlup ettikleri maç sonrası Teknik Direktör Fernando Santos ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Salih, "Hocamızla beraber ikinci maçımıza çıktık. Birini de tribünden izlemişti. Hoca geldiğinden bu yana işler yolunda gidiyor. Hocamızın verdiği örnekler, bizim maçlarımızı izlemesi, bir anda 5-6 maç öncesinden çıkardığı analizler ile karşımıza çıkması hoşumuza gitti" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek olan milli futbolcu, bu sezon forma giydiği 27 karşılaşmada 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.