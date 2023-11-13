Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal ile Salih Uçan için sakatlık açıklaması!

Süper Lig'in 12. haftasında kendi sahasında ağırladığı Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile Salih Uçan'ın sakatlıklarına dair son durumu paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.11.2023 - 15:59
Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal ile Salih Uçan için sakatlık açıklaması!
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Beşiktaş, Başakşehir maçında sakatlık yaşayan Salih Uçan ve Rachid Ghezzal'ın durumlarına dair açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Salih Uçan'ın uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği, Ghezzal'ın ise uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği bleirtildi.

Salih Uçan

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Salih Uçan ile Rachid Ghezzal'ın Sağlık Durumları Hakkında Bilgilendirme

Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Rams Başakşehir ile oynadığı müsabakada sol uyluk iç kısmında ağrı hissederek oyuna devam edemeyen futbolcumuz Salih Uçan'ın uyluk iç adalesinde (adduktor magnus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Aynı müsabakada uyluk iç adalesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen Rachid Ghezzal'ın uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Salih Uçan ile Rachid Ghezzal'ın tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır."


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