Salih Uçan'dan Santos itirafı: 'Hoca geldiğinden beri...'

Beşiktaş forması giyen Salih Uçan, Eyüpspor karşılaşmasının ardından, "Fernando Santos geldiğinden bu yana işler yolunda gidiyor" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.01.2024 - 09:17
Salih Uçan'dan Santos itirafı: 'Hoca geldiğinden beri...'
Abone Ol google-news
Player Alanı

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda Beşiktaş, sahasında Eyüpspor'u 4-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı takımın 30 yaşındaki futbolcusu Salih Uçan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Salih Uçan, "Hocamızla beraber ikinci maçımıza çıktık. Birini de tribünden izlemişti. Hoca geldiğinden bu yana işler yolunda gidiyor" ifadelerini kullandı.

Soyunma odasına konuşulan şeylerin özel olduğunun altını çizen Salih, "Hocamızın verdiği örnekler, bizim maçlarımızı izlemesi, bir anda 5-6 maç öncesinden çıkardığı analizler ile karşımıza çıkması hoşumuza gitti" diye konuştu.

Salih, ilk yarının ardından oyundan çıkmasının yorgunluktan dolayı olduğunu da sözlerine ekledi.


beşiktaş Salih Uçan Fernando Santos

İlgili Haberler

Beşiktaş'ta Fernando Santos'tan transfer sözleri: 'Önemli olan...'

Beşiktaş'ta Fernando Santos'tan transfer sözleri: 'Önemli olan...'
Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş 2'de 2 yaptı!

Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş 2'de 2 yaptı!
Beşiktaş Türkiye Kupası'nda güle oynaya tur atladı: Beşiktaş 4-0 Eyüpspor

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda güle oynaya tur atladı: Beşiktaş 4-0 Eyüpspor

En Çok Okunan Haberler