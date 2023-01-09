Galatasaray'dan Okan Buruk paylaşımı
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 mağlup eden Galatasaray, sosyal medya hesabından teknik direktör Okan Buruk'u paylaştı.
Süper Lig'de Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup eden ve zirvede puan farkını 4'e çıkartan Galatasaray'da moraller adeta tavan yaptı.
Fenerbahçe maçının ardından sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan sarı-kırmızılılar, bir paylaşım da teknik direktör Okan Buruk için yaptı.
Okan Buruk
"DEHA"
Galatasaray'ın paylaşımında genç teknik driektörün satranç masası başında bir fotoğrafı kullanıldı ve "Deha" ifadesi kullanıldı. Galatasaray bu paylaşımına "Beyin" emojisi de ekledi.
Galatasaray'ın bu paylaşımına kısa sürede beğeni yağdı.
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