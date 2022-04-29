Menajeri Galatasaraylı kaleci Inaki Pena'yı Celta Vigo'ya önerdi
La Liga takımlarından Celta Vigo'ya danışmanlık yapan Luis Campos, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Inaki Pena'yı, İspanyol ekibine önerdi.
Ara transfer döneminde Galatasaray'ın Barcelona'dan kiraladığı Inaki Pena'nın yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği belirsizliğini koruyor.
İspanyol basınından AS'ta yer alan haberde Galatasaray ve Celta Vigo'nun danışmanlığını yapan Luis Campos'un Inaki Pena'yı Celta Vigo'ya önerdiği kaydedildi.
Bu sezonun ardından Barcelona ile bir yıllık sözleşmesi kalan Pena'ya Celta Vigo yönetiminin sıcak baktığı, takımda kiralık olarak forma giyen kaleci Matis Dituro'nun yerine Inaki Pena'nın düşünüldüğü ifade edildi.
İspanyol basınında daha önce çıkan haberlerde, Barcelona Teknik Direktörü Xavi'nin takımın ilk kalecisi Marc-Andre ter Stegen'le rekabet edecek bir kaleci istediği ve bu pozisyon için Inaki Pena'yı düşündüğü belirtilmişti.
Sezona Barcelona'da başlayan Inaki Pena, ara transfer döneminde sarı-kırmızılı takıma transfer olmuştu. Süper Lig'de 6, Avrupa Ligi'nde 2 maça çıkan İspanyol kaleci, 11 gol yerken 1 maçta kalesini gole kapatmıştı.
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