Menajeri Mesut Özil ve İsmail Kartal arasında yaşananları anlattı
Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı ancak, takımdan ayrılmayı düşünmediğini söyleyen Mesut Özil hakkındaki gerçeği menajeri Erkut Söğüt açıkladı.
Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, sözleşmesi bitene kadar sarı lacivertli takımda kalacağını duyurmuştu. Bunun üzerine İngiliz basınına konuşan Mesut Özil’in menajeri Erkut Söğüt, Vitor Pereira’dan sonra göreve getirilen Teknik Direktör İsmail Kartal ve yıldız futbolcunun neden tartıştığını anlattı.
Fenerbahçe’nin sezon başındaki hocası Vitor Pereira ile de sorunlar yaşayan 33 yaşındaki Mesut Özil’in, fazla süre alamadığı için Portekizli çalıştırıcı ile arası açılmıştı. Pereira’nın ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan İsmail Kartal, Özil’i yedek kulübesine çekince ikili arasında gerilim yaşanmıştı.
‘İSMAİL KARTAL’LA TARTIŞTILAR’
Mesut Özil’in kadro dışı kalmasıyla sonuçlanan olayla ilgili konuşan Erkut Söğüt, şu ifadeleri kullandı:
“O her zaman hem saha içinde hem de saha dışındaydı. Mesut her oyuncu gibi 90 dakika oynamak istiyor. Antrenörü ona fazla süre vermedi. Tartıştılar ve anlaşmazlığa düştüler. Ama o profesyonel bir futbolcu. Neler olduğunun farkında ve aptal değil.”
“Şu an daha olgun ve bu konuda daha rahatlamış durumda. Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi var. Takımda kalmak istiyor ve hiçbir yere gitmeyi düşünmüyor.”
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