Menajerler önerdi iddiası: Galatasaray'dan Bright Osayi-Samuel yanıtı!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın, sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek Nijeryalı oyuncu Bright Osayi-Samuel ile ilgilenmediği ileri sürüldü.
Fenerbahçe ile Osayi-Samuel arasında sözeşme belirsizliği devam ediyor.
Avrupa Ligi basın toplantısında, "Ali Koç ile görüşeceğim" diyen Osayi, kulüple anlaşmaya varamadı.
GALATASARAY'DAN OSAYI YANITI
HT Spor'un haberine göre, İngiltere ve Fenerbahçe'den istediği teklifleri alamayan Osayi, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi.
2.7 milyon Euro yıllık maaş talep eden Osayi için Galatasaray'ın, net bir dille Nijeryalı oyuncuyla ilgilenmediklerini belirttiği ifade edildi.
35 MAÇTA 2 ASİST
Bu sezon 35 maça çıkan Osayi-Samuel, 2 asistlik katkı verdi.
Etiketler: #bright osayi samuel #fenerbahçe #galatasaray
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