Trabzonspor maçı öncesi Galatasaray'da Eren Elmalı gelişmesi!
Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray'da milli oyuncu Eren Elmalı'nın son durumu belli oldu.
Sivasspor'u farklı yenen Galatasaray'da tek moral bozan durum, Eren Elmalı'nın sakatlanıp oyundan çıkması oldu.
Sporx'in haberinde, Elmalı'nın sağlığında sorun olmadığı ve cumartesi günü Trabzonspor deplasmanında sahaya çıkabileceği belirtildi.
BİR İLKİ YAŞAYACAK
24 yaşındaki oyuncu, ara transferde Trabzonspor'dan Galatasaray'a 3.5 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Eski takımına karşı cumartesi akşamı ilk kez sahada olacak.
12 MAÇTA FORMA GİYDİ
Eren, Galatasaray formasıyla 12 maçta henüz skora katkı sunmasa da sol bek bölgesine getirdiği uzun süredir aranılan istikrar ve savunma performansıyla sarı kırmızılı teknik heyetin ve taraftarların takdirini topladı.
Etiketler: #Eren Elmalı #galatasaray #trabzonspor
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