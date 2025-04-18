Görüşme gerçekleştirildi: Galatasaray'dan Xhaka harekatı!

Dursun Özbek'in Granit Xhaka'nın babası ve Türkiye'deki yetkili menajeri ile görüştüğü iddia edildi.

Görüşme gerçekleştirildi: Galatasaray'dan Xhaka harekatı!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.04.2025 - 14:14

Yeni sezonda son güne hiç transfer bırakmak istemeyen Galatasaray'da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

HT Spor'da yer alan habere göre, Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olabilecek bir kadro yaratmak isteyen Galatasaray, Granit Xhaka’yı kadrosuna katmak istiyor.

Ara transfer döneminde futbolcu kanadıyla ilk teması kuran Galatasaray görüşmeleri bir adım daha ileri taşıdı.

32 yaşındaki futbolcunun babası ve Türkiye'deki yetkili menajerinin 9 Nisan Çarşamba günü İstanbul'a geldiği aktarıldı.

Dursun Özbek'in otelinde Galatasaraylı yetkililer ve Xhaka cephesinin bir görüşme yaptığı belirtildi.

İsviçreli futbolcunun Galatasaray'da forma giymeye sıcak baktığı ancak Şampiyonlar Ligi'ne kalınması gerektiği vurgulandı.


Etiketler: #granit xhaka #galatasaray #dursun özbek

İlgili Haberler

Tümer Metin'den Galatasaray iddiası: 'Rahat değiller'

Tümer Metin'den Galatasaray iddiası: 'Rahat değiller'
Galatasaray-Bodrum FK maçının yabancı VAR hakemi belli oldu

Galatasaray-Bodrum FK maçının yabancı VAR hakemi belli oldu
Osimhen'in yerine flaş hamle... Galatasaray'dan yıldız forvet operasyonu!

Osimhen'in yerine flaş hamle... Galatasaray'dan yıldız forvet operasyonu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler