Görüşme gerçekleştirildi: Galatasaray'dan Xhaka harekatı!
Dursun Özbek'in Granit Xhaka'nın babası ve Türkiye'deki yetkili menajeri ile görüştüğü iddia edildi.
Yeni sezonda son güne hiç transfer bırakmak istemeyen Galatasaray'da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.
HT Spor'da yer alan habere göre, Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olabilecek bir kadro yaratmak isteyen Galatasaray, Granit Xhaka’yı kadrosuna katmak istiyor.
Ara transfer döneminde futbolcu kanadıyla ilk teması kuran Galatasaray görüşmeleri bir adım daha ileri taşıdı.
32 yaşındaki futbolcunun babası ve Türkiye'deki yetkili menajerinin 9 Nisan Çarşamba günü İstanbul'a geldiği aktarıldı.
Dursun Özbek'in otelinde Galatasaraylı yetkililer ve Xhaka cephesinin bir görüşme yaptığı belirtildi.
İsviçreli futbolcunun Galatasaray'da forma giymeye sıcak baktığı ancak Şampiyonlar Ligi'ne kalınması gerektiği vurgulandı.
Etiketler: #granit xhaka #galatasaray #dursun özbek
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