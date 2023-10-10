Mendilibar ile yollar ayrılmıştı... Sevilla'nın yeni hocası belli oldu!
İspanyol hoca Jose Luis Mendilibar ile yollarını ayıran İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Sevilla, takımın başına Uruguaylı teknik direktör Diego Alonso'nun getirildiğini duyurdu.
Jose Luis Mendilibar yönetiminde istediği sonuçları alamayan ve İspanyol hoca ile yollarını ayıran Sevilla, yeni teknik direktörünü açıkladı.
SEVILLA'DA DIEGO ALONSO DÖNEMİ
Sevilla, takımın başına 48 yaşındaki Uruguaylı teknik direktör Diego Alonso'yu getirdiğini açıkladı.
Diego Alonso, Sevilla teknik direktörlüğünden önce Uruguay Milli Takımı'nı 12 maçta yönetti ve bu karşılaşmalarda 2.17'lik puan ortalaması tutturdu.
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