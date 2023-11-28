Mendy'den Trabzonspor'a kötü haber: Kayseri maçında forma giyemeyecek!

Yayınlanma: 28.11.2023 - 11:33

Güncelleme: 28.11.2023 - 11:33

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan Trabzonspor'da maça sarı kart sınırında çıkan oyunculardan Batista Mendy'den kötü haber geldi.

Karşılaşmanın 66. dakikasında sarı kart gören Mendy, kart cezalısı durumuna düştü. Fransız futbolcu gelecek hafta oynanacak Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Mendy bu sezon bordo-mavili forma altında 8 resmi maçta forma giydi. Bordo-mavili oyuncu için Trabzonspor sezon başında Fransız ekibi Angers'a 4.4 milyon Euro ödemişti.