Trabzonspor itirazda bulunmuştu... PFDK'den Batista Mendy kararı!
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Pendikspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Batista Mendy için itirazda bulunan Trabzonspor hakkındaki kararını duyurdu.
PFDK, Trabzonspor'un Batista Mendy itirazı hakındaki kararını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Süper Lig'in 7'nci haftasında oynanan Trabzonspor-Pendikspor karşılaşmasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atılan Mendy'nin cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebin 'somut olayda şahısta hata hali bulunmadığından reddine' kararını verdi.
Batista Mendy
İSTANBULSPOR'A DEPLASMAN BİLETİ CEZASI
Öte yandan ligde erteleme maçında yapılan İstanbulspor-Galatasaray müsabakasında 'rakip kulüp seyircisine kendi seyircisine uyguladığı en düşük bilet fiyatının %30’undan fazla fiyat uygulanarak satılmasından dolayı' ev sahibi takıma 1 milyon 200 bin lira para cezası uygulandı.
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