Trabzonspor itirazda bulunmuştu... PFDK'den Batista Mendy kararı!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Pendikspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Batista Mendy için itirazda bulunan Trabzonspor hakkındaki kararını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.10.2023 - 15:21
Trabzonspor itirazda bulunmuştu... PFDK'den Batista Mendy kararı!
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PFDK, Trabzonspor'un Batista Mendy itirazı hakındaki kararını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Süper Lig'in 7'nci haftasında oynanan Trabzonspor-Pendikspor karşılaşmasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atılan Mendy'nin cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebin 'somut olayda şahısta hata hali bulunmadığından reddine' kararını verdi.

Batista Mendy

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Öte yandan ligde erteleme maçında yapılan İstanbulspor-Galatasaray müsabakasında 'rakip kulüp seyircisine kendi seyircisine uyguladığı en düşük bilet fiyatının %30’undan fazla fiyat uygulanarak satılmasından dolayı' ev sahibi takıma 1 milyon 200 bin lira para cezası uygulandı.


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