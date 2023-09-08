Trabzonspor, Batista Mendy'i kadrosuna kattığını açıkladı

Trabzonspor, Batista Mendy'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.09.2023 - 21:42
Trabzonspor, Batista Mendy'i kadrosuna kattığını açıkladı
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Trabzonspor, Batista Mendy'nin transferini resmen duyurdu.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

"Profesyonel futbolcu Batista Adelino Mendy'nin, Kulübümüze transferi konusunda Angers SCO ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Angers SCO'ya sözleşme fesih bedeli olarak 4.400.000.-Eur 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir.

Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %20'si ödenecektir."

OYUNCUNUN ALACAĞI ÜCRET!

Yapılan bir diğer açıklamada ise, "Profesyonel futbolcu Batista Adelino Mendy ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2023-2024 futbol sezonu için 1.350.000.-Eur garanti ücret,

2024-2025 futbol sezonu için 1.400.000.-Eur garanti ücret,

2025-2026 futbol sezonu için 1.450.000.-Eur garanti ücret,

2026-2027 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde futbolcuya;

2027-2028 futbol sezonu için 1.600.000.-Eur garanti ücret ödenecektir." denildi. 

 


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